حجيب يعلق على غناء دنيا باطمة للعيطة.. ويصرح: الشعب يحب الأغنية الشعبية – فيديو

أشاد شيخ العيطة، حجيب، بغناء الفنانة دنيا باطمة للعيطة بشكل سليم وجيد، وكذلك بخطوة الفنانة أسماء لمنور بالتوجيه نحو غناء العيطة، معتبرا أن هذا الفن الشعبي يسير بشكل جيد.

وعن مدى إقبال الجمهور الشاب على فن العيطة، قال حجيب: “الشعب يحب الأغنية الشعبية غاديا من الشعب إلى الشعب”.

ولتوريث العيطة للشباب، قال حجيب: “ليس من الضروري، حاليا، مجالسة الفنان لشيوخ العيطة، ليتلقن أصولها، بل مع وسائل الإعلام يمكن أن يتلقى أساسيات العيطة من مدارس مختلفة”.

وأضاف حجيب: “من حق أي شخص غناء العيطة بشرط الحفاظ على النص، والهياكل الإيقاعية، وعدم إدراج جمل غريبة لكي لا يتغير معنى الأغنية”.

يذكر أن حجيب التقى جمهوره في مسرح محمد الخامس في الرباط، ليلة أول أمس الجمعة، في حفل” ليلة العيطة”.