كأس الـ”كاف” – الحسنية يتحدى الغيابات وقوة الخصم للعودة بالنقاط الثلاث من الكونغو

يدخل فريق حسنية أكادير، مباراة اليوم الأحد، أمام فريق أوتوهو الكونغولي، بتشكيلة ناقصة، نظرا إلى العديد من الغيابات المؤثرة، حيث يفتقد الفريق السوسي، خلال مباراة اليوم، خدمات كل من العميد جلال الداودي، واللاعب سفيان بوفيتيني للمباراة الثانية على التوالي في منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية، بعد قرار الكاف بسبب الإنذارات، في حين يستمر غياب كريم بركاوي بسبب الإصابة.

ويطمح حسنية أكادير، في الإطاحة بخصمه أوتوهو في عقر داره على أرضية ملعب مارين نغوابي في مدينة أواندو، والعودة من الكونغو، بانتصار ثمين سيمهد له الطريق لتحقيق التأهل من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، خصوصا أن مباراة الذهاب أمام الخصم نفسه انتهت لصالح الحسنية بهدفين مقابل هدف واحد، الأحد الماضي، في ملعب “أدرار” الكبير.

يذكر أن فريق الغزالة السوسية، تنقل في طائرة خاصة، أول أمس الجمعة، صوب جمهورية الكونغو، وواصل تحضيراته في مدينة أويو، قبل أن يحل، اليوم، في مدينة أواندو لإجراء مباراة الجولة الرابعة من منافسة كأس “الكاف” .

ويحتل حسنية أكادير المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد المتصدر نهضة بركان بـ7 نقاط، بينما يأتي الفريق الكونغولي ثالثا بنقطتين فقط إلى جانب فريق الرجاء البيضاوي.

وستقام هذه المباراة، على الساعة الثانية بعد الزوال.