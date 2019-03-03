بنبشير يسخر من إنذار “الهاكا” لـ”قفص الاتهام” بسبب وصفه المرأة بـ”البقرة”

أظهر الإعلامي المغربي السيمو بنبشير، أمس السبت، عدم اكتراثه للإنذار، الذي وجهته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى إذاعة “ميد راديو” بسببه، بعدما وصف المرأة بـ”البقرة.

السيمو بنبشير شارك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، صورة لخبر عقوبة “الهاكا ” على ميد راديو مع رسم تعبيري كوميدي ساخر عبارة عن” بقرة” .

وأنذرت الهاكا شركة”Audiovisuelle Internationale” ، التي تقدم الخدمة الإذاعية “ميد راديو”، لـ”عدم احترامها للمقتضيات القانونية، والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية، خصوصا المتعلقة بصورة المرأة، وكرامتها”.

ويأتي إنذار الهاكا لميد راديو عقب بث الإذاعة، يوم 26 أكتوبر 2018، برنامج “في قفص الاتهام”، الذي تضمن، حسب بلاغ الهاكا” حديثا في مجمله ينطوي على تشييء جنسي للمرأة”.

وقارن بنبشير المرأة، خصوصا في إطار مؤسسة الزواج، بالبقرة”، الغاية منها توفير “الحليب”، كما وصف مغربيات بالعاهرات.