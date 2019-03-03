انت الان تتابع تفاصيل خبر الاحتلال يقرر إبعاد أعلى مرجعية دينية بفلسطين عن الأقصى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 01:19 مساءً - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، عبد العظيم سلهب، عن المسجد الأقصى أربعين يوماً.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال سلمت سلهب قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى، بعد أيام من إطلاق سراحه، بسبب إعادة فتح مبنى ومُصلى باب الرحمة في المسجد، وأفرجت عنه بشرط إبعاده أسبوعاً وانتهت المدة اليوم.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في دائرة الأوقاف، فراس الدبس، إن قراراً آخر صدر بحق المدير السابق للأقصى، الشيخ بكيرات، يقضي بإبعاده عن الأقصى 4 أشهر، وبحق مدير نادي الأسير في القدس (غير حكومي)، ناصر قوس، يقضي كذلك بإبعاده 40 يوماً عن المسجد.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية سلهب بتاريخ 24 يناير الماضي، والمدير السابق للمسجد الأقصى ناجح بكيرات، وأفرجت عنهما في اليوم ذاته، بعد إصدار قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى مدة سبعة أيام.

وجاء اعتقال سلهب وبكيرات ومحافظ القدس عدنان غيث وحراس المسجد الأقصى والناشطين في المدينة؛ على خلفية رفض إغلاق شرطة الاحتلال البوابة الخارجية لباب الرحمة في ساحة الأقصى، وإزالة القيود التي وضعتها الشرطة على البوابة، وفتح مصلى باب الرحمة المغلق منذ عام 2003، رغم قرار المحاكم الإسرائيلية عدم فتحه.

كذلك، قررت سلطات الاحتلال، صباح اليوم، إبعاد حارس المسجد الأقصى، عرفات نجيب، عن مركز عمله في الأقصى ستة أشهر.

ويقع باب الرحمة على بُعد 200 متر جنوبي باب الأسباط في الجدار الشرقي للمسجد الأقصى، ويمثل جزءاً من السور الشرقي للبلدة القديمة، وهو من أقدم أبواب المسجد، حيث إنه يعود إلى الفترة الأموية بدلالة عناصره المعمارية والفنية.

وأغلقت سلطات الاحتلال باب الرحمة في 2003 بقرار من إحدى محاكمها؛ بدعوى وجود مؤسسة (دائرة الأوقاف) غير قانونية فيه، على حد تعبيرها.