شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لأهالي ضحايا حادث قطار مصر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:31 مساءً, 3 مارس 2019 م المناطق-الرياض قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيرميدز الرياضي، التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصالح أهالي ضحايا حادث محطة مصر.

وأكد الإعلامي عمرو أديب في تصريحات تلفزيونية خلال برنامجه ”حكاية“ على فضائية ”mbc“ مصر أن تركي آل شيخ، قرر التبرع تضامنًا مع أسر الضحايا، موجهًا له الشكر ولنادي بيراميدز على هذه المبادرة الطيبة، وحبه لمصر والمصريين.

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