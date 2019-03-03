شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش : التمثيل القطري في المحافل الدولية «حضور كالغياب» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف في تغريده على حسابه الرسمي : "نأسف لهذا لحال وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر بل لنرجسية لا منطق لها ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها والدوحة الآن تدفع ثمنها، هي خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالي مازالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم".
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