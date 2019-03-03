الأكراد يصرّون على تغيير اسم سوريا الرسمي

أعلن مسؤول كردي أن الأكراد سيصرّون في إطار مقررات اللجنة الدستورية السورية على تغيير اسم سوريا الرسمي "الجمهورية العربية السورية"، لتحذف منه صفة "العربية".
وقال المسؤول الكردي السوري في مؤتمر "الأمن والسيادة في الشرق الأوسط" المنعقد في أربيل "على وجه الخصوص، ينبغي تغيير التسمية الرسمية للبلاد من الجمهورية العربية السورية، لتصبح جمهورية سوريا، بما يرفع عن سوريا أي تصنيف قومي أو ديني".
وأضاف أن "الأكراد متمسكون بقيام نظام جديد في البلاد يستند إلى مبادئ الديمقراطية واللامركزية بما يتسق مع مطالب مجلس سوريا الديمقراطية".
ويسيطر "المجلس"، و"قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" التابعة له على الأراضي السورية شرقي الفرات، أي على 35% من أراضي البلاد، وذلك بدعم مباشر من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
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