وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن

وصل وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، الأحد ، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك في زيارة مفاجئة ضمن جولة إقليمية للدفع نحو عملية السلام.



وهذا هو أرفع مسؤول غربي يزور اليمن منذ بداية الانقلاب الحوثي واندلاع الحرب قبل 4 سنوات.



وقال مصدر لـ"العين الإخبارية" إن هنت وصل مطار عدن ومعه عدد من الدبلوماسيين البريطانيين، للقاء رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك ، والفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة.



وتضغط بريطانيا لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، حيث قام هنت بجولة إقليمية شملت مسقط والرياض.



ولم تكن عدن في جدول زيارة الوزير البريطاني للمنطقة، وأعلنت الخارجية البريطانية، اليومين الماضيين، أن جولة هنت ستشمل مسقط والرياض وأبوظبي فقط.

