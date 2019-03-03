مقتل 10 حوثيين في معارك تحرير قرى "بني شوس" بحجة اليمنية

تمكنت المقاومة اليمنية في بلدة حجور بمحافظة حجة، الأحد، من استعادة عدد من القرى في الحدود الجنوبية لمديرية كشر، شمالي غرب البلاد، وإحباط هجمات حوثية بمناطق مختلفة.

وأسفرت المعارك عن مقتل 10 حوثيين وإصابة 8 آخرين واغتنام رشاشات وذخائر من المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن قبائل حجور تمكنت من استعادة قرى بني شوس، بعد هجوم معاكس على مليشيا الحوثي الانقلابية في الجهة الجنوبية المحاذية لمديرية أفلح الشام.





ومنذ نحو شهر تشهد حجور معارك ضارية، تمكنت خلالها القبائل من إحباط الهجمات كافة التي نفذتها المليشيا الحوثية على مديرية كشر، وقد أدى صمودها ذلك لتوسع المعارك ضد الحوثيين في مديرية "قارة" المجاورة لها، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.