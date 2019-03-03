الجيش الأفغاني: مقتل 51 من عناصر طالبان خلال 48 ساعة

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أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، مقتل 51 مسلحا من حركة طالبان في عمليات نفذها خلال الـ48 ساعة الماضية. وذكر الجيش أن القوات الجوية بمشاركة القوات المسلحة تمكنت من قتل 51 مسلحا في أقاليم زابل وقندهار وأوروزجان، فضلا عن إصابة 22 آخرين، كما تمكنت من تدمير العديد من الأسلحة والذخائر والدرجات النارية التابعة لطالبان. وقُتل اليوم السبت، تسعة من قوات الأمن فيما أصيب 12 آخرون إثر كمين نصبه مسلحو حركة "طالبان" لقافلة تابعة للقوات في إقليم "سربل" الواقع شمالي البلاد، حسب المتحدث باسم حاكم الإقليم "ذبيح الله أماني".
وفي سياق آخر، أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، استعداد بلاده والولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن حركة طالبان، مؤكدا أنه لا حديث عن إلغاء العقوبات تماما. وأوضح أن العقوبات على طالبان فُرضت من قبل مجلس الأمن الدولي، وأن الولايات
وفي سياق آخر، أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، استعداد بلاده والولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن حركة طالبان، مؤكدا أنه لا حديث عن إلغاء العقوبات تماما.
وأوضح أن العقوبات على طالبان فُرضت من قبل مجلس الأمن الدولي، وأن الولايات المتحدة تعتقد مثل روسيا أن الوقت قد حان للعمل على هذه العقوبات، قائلا: "يجب مناقشة هذا الموضوع في إطار قواعد وميثاق الأمم المتحدة ومع الشركاء الدوليين"، حسب "سبوتنيك".
وصرح كابولوف: "إذا تحدثنا بجدية عن أهمية الإسهام في الدفع بعملية المصالحة الوطنية الأفغانية، فإنه يتعين أن تتصالح طالبان مع بقية الأفغان".
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