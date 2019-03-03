انت الان تتابع الجيش الأفغاني: مقتل 51 من عناصر طالبان خلال 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، مقتل 51 مسلحا من حركة طالبان في عمليات نفذها خلال الـ48 ساعة الماضية. وذكر الجيش أن القوات الجوية بمشاركة القوات المسلحة تمكنت من قتل 51 مسلحا في أقاليم زابل وقندهار وأوروزجان، فضلا عن إصابة 22 آخرين، كما تمكنت من تدمير العديد من الأسلحة والذخائر والدرجات النارية التابعة لطالبان. وقُتل اليوم السبت، تسعة من قوات الأمن فيما أصيب 12 آخرون إثر كمين نصبه مسلحو حركة "طالبان" لقافلة تابعة للقوات في إقليم "سربل" الواقع شمالي البلاد، حسب المتحدث باسم حاكم الإقليم "ذبيح الله أماني".

وفي سياق آخر، أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، استعداد بلاده والولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن حركة طالبان، مؤكدا أنه لا حديث عن إلغاء العقوبات تماما. وأوضح أن العقوبات على طالبان فُرضت من قبل مجلس الأمن الدولي، وأن الولايات