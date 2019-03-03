طفولة إرهابية تحول نجل بن لادن لهدف أمريكا الأساسي

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بدت الولايات المتحدة حريصة على اتخاذ خطوات استباقية في سبيل السيطرة على حمزة بن لادن، قبل أن يتولى مهام زعامة تنظيم القاعدة خلفًا لوالده الذي قُتل في 2011

بدا من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى الساعات القليلة الماضية بشأن حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة ومؤسسها أسامة بن لادن، وكأنها خطوات استباقية لمنع ظهور قيادي جديد يتخذ من نهج أبيه مذهبًا قتاليا تجاه الغرب. وعلى الرغم من كون المعلومات التي تتوافر عن حياة حمزة بن لادن لا تزال قليلة، فإن حالة التركيز الأمريكي المبكر مع الشاب تهدف في المقام الرئيسي لمنع تحوله إلى إرهابي جديد يقود القاعدة إلى تصدر المشهد العالمي مجددًا بعد سنوات من الاندثار.

وأردفت شبكة "سي بي سي" الكندية، تقريرًا كاملًا عن المعلومات المتاحة عن حمزة بن لادن، والتي أتت إما عن طريق تقارير استخباراتية مفصلة عن حياة ابن زعيم مؤسس تنظيم القاعدة، أو حتى عن طريق الفيديوهات والمقاطع الدعائية التي كانت تُبث بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام الدولية وشبكات الإنترنت. مولد حمزة ولد

وأردفت شبكة "سي بي سي" الكندية، تقريرًا كاملًا عن المعلومات المتاحة عن حمزة بن لادن، والتي أتت إما عن طريق تقارير استخباراتية مفصلة عن حياة ابن زعيم مؤسس تنظيم القاعدة، أو حتى عن طريق الفيديوهات والمقاطع الدعائية التي كانت تُبث بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام الدولية وشبكات الإنترنت. مولد حمزة ولد حمزة بن لادن في قندهار بدولة أفغانستان عام 1989، وهو ابن أسامة بن لادن من زوجته خيرية صابر، والتي لم يعرف أصولها بشكل مُفصل، ولكن التقارير الاستخباراتية أفادت أنها كانت ضمن ثلاث زوجات كانوا برفقة أسامة بن لادن عند تصفيته في مايو 2011. قاتل بن لادن يكشف سر جديد: هكذا وجدنا زعيم القاعدة حمزة هو ثالث أكبر أبناء بن لادن، والأكثر قربًا لوالده خلال الفترة التي أقام خلالها في أفغانستان، لذلك كان دائم الوجود مع والده، سواء في الجلسات التخطيطية للعمليات الإرهابية، أو حتى خلال بعض الأوقات التي كان يقضيها زعيم تنظيم القاعدة مع أسرته.

وكان حمزة برفقة والده طيلة الأشهر الأخيرة من حياته، كما كان هو الناجي الوحيد من الغارة الأمريكية التي قتلت أسامة بن لادن في 2001. طفولة إرهابية طفولة إرهابية حمزة بن لادن كان له العديد من الأسرار التي كشفها أصدقاء طفولته، ومنهم عبد الرحمن خضر، والذي تحدث قبل عامين إلى صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، كاشفًا العديد من الأسرار عن حياته.

وسرد خضر مجموعة من الأسرار عن حياة حمزة بن لادن، والتي أظهرت سماته ورغبته في السير على نهج والده وخلافته في قيادة تنظيم القاعدة، حيث قال: "كُنا نجبر على حفظ القرآن، بينما كان يُخطط آباء أعضاء التنظيم لهجمات 11 سبتمبر 2001". أسامة بن لادن بطل «اليوم الأهم» في رئاسة أوباما لأمريكا وأضاف خضر: "حمزة كان دائمًا يحرص على متابعة الاجتماعات القيادية في التنظيم"، مشيرًا إلى أنه ربما كان على علم بالتخطيط لعمل إرهابي ضخم في 2001.

حمزة الذي كان في الـ12 من عمره وقت هجمات 11 سبتمبر، كان دائم البحث والسؤال عن تفاصيل العمليات – التي كانت توصف بالجهادية بين أعضاء التنظيم- في ذلك الوقت. انخراط في الإرهاب انخراط في الإرهاب حمزة الذي تزوج من ابنة المصري الوحيد من منفذي هجمات 11 سبتمبر، محمد عطا، بدأ أولى عملياته الإرهابية مع القاعدة في 2005، حينما ظهر في مقطع فيديو بثه تنظيم القاعدة لهجوم إرهابي على قوات أمن باكستانية في العام نفسه. سنودن: أسامة بن لادن «حي» ويعيش في جزر الباهاما ووفقًا لتقارير استخباراتية، فإنه يعتقد مشاركة حمزة بن لادن في عملية اغتيال بينظير بوتو رئيسة الحكومة الباكستانية السابقة عام 2007.

وكان نجل أسامة بن لادن حريصًا على الظهور بشكل دوري في مقاطع صوتية مختلفة، حيث نشرت له تسجيلات عبر الإنترنت في أعوام 2014 و2016 وحتى قبل عامين، قبل أن يختفي تمامًا عن الأنظار. وتسعى الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات استباقية من أجل السيطرة على القيادي المحتمل لتنظيم القاعدة، وذلك قبل أن تبدأ في فصل جديد من المعاناة كتلك التي عاشتها مع والده خلال سنواته الأخيرة.

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