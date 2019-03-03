انت الان تتابع لافروف ينتقد الخطوات الأمريكية المنفردة في الشرق الأوسط ويدعو إلى جهود دولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخطوات الأمريكية المنفردة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعا إلى ضرورة بلورة جهود من قبل المجتمع الدولي برمته من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة واستئناف عملية التسوية.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نشرتها اليوم الأحد، أعرب لافروف عن قناعته "بضرورة بلورة جهود من قبل المجتمع الدولي برمته من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة واستئناف عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس الشرعية الدولية وإطلاق مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع".

وسلط لافروف الضوء على الخطوات الأمريكية أحادية الجانب والمنفردة وآثارها السلبية على مسار التسوية في الشرق الأوسط.

وشدد على أن "حل القضية الفلسطينية يشكل عنصرا لا بد منه لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برمتها".

ولفت إلى أنه من دون معالجة هذا النزاع المزمن، والذي يشكل منبعا لعدم الاستقرار والتطرف لا يمكن الحديث عن تحقيق "الهدوء" في المنطقة، واصفا الوضع حاليا بأنه "صعب"، وعزا ذلك إلى "توقف المفاوضات بين الجانبين وعدم وجود جهود دولية منسقة في هذا الإطار، في الوقت الذي تزداد فيه الأوضاع على الأرض ترديا".

وقال إن روسيا تواصل جهودها بما في ذلك في إطار مجلس الأمن الدولي واللجنة الدولية الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط بهدف خلق الظروف الملائمة لمواصلة الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ناهيك عن أن موسكو تعمل كذلك مع طرفي النزاع.

وأعرب لافروف مجددا عن استعداد روسيا لاستقبال قادة فلسطين وإسرائيل.

وأضاف :"منذ عامين ونحن نسمع أن واشنطن تريد الإعلان عن صفقة العصر، والتي يدّعون أنها ستؤدي إلى تحقيق سلام بين العرب وإسرائيل"، وحذر لافروف من أنه "وفقا لما يتم تسريبه من معلومات فإن الحديث يدور حول خطوات مشبوهة وعمليات تبادل تخالف القاعدة القانونية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط"، مشككا في إمكانية قبول الفلسطينيين بهذه الصفقة.