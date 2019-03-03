روسيا تتهم تركيا بعد التزامها بشأن إدلب السورية

وجه وزير الخارجية الروسي لافروف اليوم اتهاما لتركيا بشأن عدن التزام الاخيرة ببنود مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها مع بلاده بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

وأوضح لافروف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الأحد، إن الاتفاق مع تركيا حول إنشاء المنطقة منزوعة السلاح وسحب جميع المسلحين والأسلحة الثقيلة منهم، لم تنفذ بالكامل، مطالبا الأتراك بالوفاء بالتزاماتهم بموجب مذكرة استقرار الوضع التي تم توقيعها في 17 سبتمبر/أيلول 2018.

وشدد لافروف على أهمية منع تعزيز الوجود الإرهابي تحت ستار وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع تركيا، مشيرا إلى أن أحكام الوثيقة التي تنص على وجه الخصوص إنشاء منطقة منزوعة السلاح وسحب جميع الإرهابيين والأسلحة الثقيلة، لم تنفذ بالكامل حتى الآن.

وأعلن وزير الخارجية الروسي أن الوضع "على الأرض" في سوريا استقر بصورة ملحوظة، وأنه تم القضاء على تنظيم "داعش"، لكن من السابق لأوانه الحديث عن القضاء التام على التهديدات الإرهابية.

وأشار لافروف إلى أنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحييد الخلايا "النائمة" للعصابات المتطرفة.

أطراف الصراع في إدلب

ومنذ الاتفاق الروسي-التركي حول إدلب السورية لم تلتزم أنقرة بالاتفاق وتم اختراقه من جانبها عقب الإعلان عنه بأيام، حيث تم تسجيل أكثر من ألف خرق، وقتل نتيجة ذلك 65 شخصاً وأصيب أكثر من 200، فضلا عن انتشار الجماعات الإرهابية والعمليات الانتحارية والخطف.

وكانت تركيا دفعت، مؤخراً، بتعزيزات عسكرية إلى أحد مراكز المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب السورية، التي تعد أحد المعاقل الأخيرة لمسلحي المعارضة، حيث أرسلت التعزيزات في "قافلة من نحو 50 آلية" إلى مركز المراقبة التركي في جسر الشغور بجنوب غرب إدلب.