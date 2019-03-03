أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، السماح للطائرات المسجلة بالإمارات العربية المتحدة بإعادة تشغيل رحلاتها إلى مطاري كويته ولاهور. وبحسب متابعة "الخليج 365"، لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" فإنه نظرا للتطورات الإيجابية في باكستان قررت "الهيئة العامة للطيران المدني" السماح للطائرات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة تشغيل رحلاتها إلى مطاري كويته ولاهو. وفي الأول من مارس قررت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، بناء على مستجدات الوضع في باكستان وعودة الهدوء إلى الأجواء الباكستانية، إلغاء تعليق الرحلات والسماح للطائرات المسجلة في دولة الإمارات باستئناف رحلاتها مجدداً إلى كل من كراتشي و إسلام آباد وبيشاور، على أن يتم مراجعة الوضع لباقي المطارات لاحقاً.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد التطورات الإيجابية بباكستان.. هيئة طيران الإمارات تُقرر إعادة تشغيل الرحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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