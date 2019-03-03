منظمة حقوقية: الإرهاب سينتهي بقطع أذرعه بالدوحة وطهران وإسطنبول

أكدت منظمة مصرية أن الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط لن ينتهي إلا بقطع أذرعه الممتدة في قلب الدول العربية، انطلاقاً من الدوحة وطهران وإسطنبول.

وصفت المنظمة بحسب متابعة "الخليج 365"، قطر بأنها أحد أضلع ما وصفته بمثلث الإرهاب في الشرق الأوسط، الذي يضم إيران وتركيا.

ولفتت «ماعت» للتنمية وحقوق الإنسان، أمس السبت، إلى العديد من الأدلة القاطعة التي تؤكد الدور القطري في نشر الفوضى بالمنطقة، عبر استخدام العنف المسلح، في الوقت الذي تقوم فيه إيران بدعم العديد من الجماعات الإرهابية، وتدريبهم ومدهم بالسلاح والعتاد.

وأشار أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في مداخلته أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالإرهاب، على هامش الدورة ال40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بما يتعلق بتداعيات الإرهاب في الشرق الأوسط، إلى العديد من التقارير الأمريكية التي تنظر إلى قطر، باعتبارها أكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة، مشيراً إلى المخطط التركي لإحياء السلطنة على حساب الأمة العربية، وهو ما يؤكد ضلوع إسطنبول في دعم تنظيم «الإخوان» الإرهابي.

وطالبت «ماعت»، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة تجاه الدول الراعية للإرهاب، وعدم الاكتفاء بإصدار تقارير إدانة، أو توجيه تحذيرات شفوية لا تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع، داعية إلى إجراء مزيد من التحقيقات حول دعم قطر وتركيا وإيران للإرهاب، وتعويض جميع المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن هذا الدعم للمساءلة القانونية، وتوقيع العقوبات الدولية عليهم.

وفي سياق متصل، طالب البرلماني المصري سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، في بيان له أمس، بضرورة محاكمة النظام القطري بتهمة دعم الإرهاب، على خلفية تقرير بثته مؤخراً قناة «مباشر قطر»، التي تبث من برلين، تعرضت خلاله للجرائم التي ارتكبها النظام القطري، وحركة النهضة التونسية، وقيامهما بتجنيد الشباب التونسي العاطل عن العمل، في صفوف التنظيم الإرهابي «داعش» تحت مزاعم نصرة دين الله، والجهاد في سبيله.