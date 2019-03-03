شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 21 من قوات الأسد والمقاتلين الموالين له بهجوم في حماة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بيروت)

أسفر هجوم شنه مسلحون على صلة بالقاعدة فجر اليوم (الأحد) على نقاط عسكرية في شمال محافظة حماة بوسط سورية عن مقتل 21 عنصرا من قوات النظام والمقاتلين الموالين له، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد «قتل فجر اليوم 21 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لهم بهجوم على نقطتين في محور المصاصنة في ريف حماة الشمالي، كما قتل في الهجوم 5 مهاجمين» لافتا إلى أنها «من أكبر الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام منذ اتفاق الهدنة».