شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات يمنية أمريكية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار اليمنية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (واشنطن)التقى وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، في العاصمة الأمريكية واشنطن، فريقاً من مسؤولي وزارة الأمن القومي الأمريكية، الخاص بالتحقيق في الآثار والممتلكات الثقافية.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة مكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية اليمنية والسبل القانونية الواجب اتباعها في قضايا التهريب والاتجار بالآثار والمورث الثقافي، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وناقش المسؤول اليمني، في لقاء آخر مع مندوبي وزارة الخزانة في الحكومة الأمريكية، الإجراءات التي تأمل الحكومة اليمنية اعتمادها بهدف منع المتاجرة بالآثار اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
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