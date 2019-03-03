أمريكا وكوريا الجنوبية تنهيان تدريباتهما العسكرية المشتركة واسعة النطاق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستنهيان اثنين من تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة واسعة النطاق للمساعدة في الدفع من أجل حل دبلوماسي للجمود بشأن برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.

وفي مكالمة هاتفية، قرر وزير دفاع كوريا الجنوبية، جيونج كيونج دوو، ووزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، إن التدريبات المشتركة، التي يطلق عليها اسم “الحل الرئيسي” و”فرخ النسر” لن تعد تُجرى.

وقال البنتاجون إن القرار يعكس “رغبتهما المشتركة في تقليل التوتر ودعم جهودنا الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية بطريقة نهائية، يتم التحقق منها بشكل كامل”.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لسول وقيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية في بيان في وقت لاحق إن التدريبات العسكرية سيتم استبدالها بتدريبات عسكرية أصغر نطاقا هي تدريبات “دونج ماينج”، وستجرى من يوم غد الاثنين حتى 12 مارس”.

وأضاف البيان “تدريبات: “دونج ماينج”، التي تعني “تحالف”، تم تعديلها من تدريبات الربيع التي جرت سابقا “الحل الرئيسي” و”فرخ النسر”، وستتركز على النواحي الاستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية للعمليات العسكرية العامة على شبه الجزيرة الكورية”.

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة في سول، الجنرال بارك هان كي وقائد قيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية، الجنرال روبرت بي أبرامس أن “تلك التدريبات حاسمة لدعم وتعزيز التحالف”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد في الماضي التدريبات المشتركة الواسعة، ووصفها بأنها “مكلفة للغاية” و “استفزازية” لبيونج يانج. وتنتقدت بيونج يانج المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ووصفتها بأنها خطط لغزو كوريا الشمالية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن غادر ترامب القمة الثنائية الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام الخميس الماضي، خالي الوفاض.

وقال ترامب إن كوريا الشمالية أرادت رفع العقوبات بالكامل قبل البدء في نزع السلاح النووي. إلا أن كوريا الشمالية قالت إنها طلبت فقط تخفيف جزئي للعقوبات.

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