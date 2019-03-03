ذكر مسئولون اليوم الأحد أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في معركة عنيفة بين مسلحين وقوات الجيش في الجانب الهندي من كشمير خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسط تصاعد التوترات بين الهند وباكستان في الإقليم المتنازع عليه بمنطقة الهيمالايا.

ومن بين القتلى في الاشتباكات منذ الجمعة الماضية خمسة من أفراد قوات الأمن الهندية، ومسلحان ومدني، وذلك عندما دخلت القوات قرى في منطقة كوبوارا، بعد تلقي معلومات استخباراتية بشأن وجود مسلحين هناك.

وطبقا للجيش الهندي، قُتل مسلحان اثنان اليوم الأحد في الاشتباك الذي وقع بمنطقة “كوبوارا” الذي استمر أكثر من 60 ساعة.

وذكر مسئولو شرطة أن جنديين بالجيش وشرطيين ومدنيا قُتلوا في وقت سابق، بينما أصيب ثمانية أشخاص آخرين في قتال وقع أمس الأول الجمعة وأمس السبت.

وكانت باكستان قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها أسقطت طائرتين هنديتين وأسرت طيارا بعد هبوطه بمظلته بالأراضي الباكستانية.

وفي اليوم السابق، زعمت القوات الجوية الهندية أنها هاجمت معسكر تدريب في باكستان، وذلك في أول تدخل من جانب قواتها في الأراضي الباكستانية منذ عام 1971.

وقالت نيودلهي إنها قتلت عددا كبيرا من جماعة “جيش محمد” الإسلامية المتشددة التي اتهمتها الهند بالتورط في تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 40 من القوات شبه العسكرية في الشطر الهندي من كشمير في 14 فبراير الماضي

يذكر أنه منذ استقلال الهند عن بريطانيا، وتقسيمها إلى الهند وباكستان في عام 1947، تدعي كل دولة أحقيتها في إقليم كشمير، وتسيطر كل دولة على جزء من الإقليم، وكانت الدولتان قد خاضتا من قبل حربين في إطار الصراع بينهما على إقليم كشمير.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 في الجانب الهندي من كشمير في اشتباكات مع مسلحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.