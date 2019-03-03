لقاهرة - مصراوي:
نشر موقع بيزنس إنسايدر الأمريكية، قائمة بأقوى 25 دولة في العالم لعام 2019، تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، والمملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة.
وقد اعتمد الموقع في تقييمها على النفوذ السياسي والمالي لكل دولة مدرجة في القائمة، إضافة إلى تحالفاتها الدولية وقوتها العسكرية، وطريقة إدارتها للقضايا الدولية.
وتم إعداد القائمة بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا، من خلال استبيان شمل 20 ألف شخص، حيث تم سؤال المشاركين عن آرائهم في 80 دولة حول العالم.
وبحسب بيزنس إنسايدر، فإن قائمة الدول الـ 10 الأقوى في...
كانت هذه تفاصيل خبر بيزنس إنسايدر: أمريكا الأولى والسعودية التاسعة في تصنيف أقوى الدول بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.