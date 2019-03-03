بيزنس إنسايدر: أمريكا الأولى والسعودية التاسعة في تصنيف أقوى الدول بالعالم

لقاهرة - مصراوي:

نشر موقع بيزنس إنسايدر الأمريكية، قائمة بأقوى 25 دولة في العالم لعام 2019، تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى، والمملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة.

وقد اعتمد الموقع في تقييمها على النفوذ السياسي والمالي لكل دولة مدرجة في القائمة، إضافة إلى تحالفاتها الدولية وقوتها العسكرية، وطريقة إدارتها للقضايا الدولية.

وتم إعداد القائمة بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا، من خلال استبيان شمل 20 ألف شخص، حيث تم سؤال المشاركين عن آرائهم في 80 دولة حول العالم.

وبحسب بيزنس إنسايدر، فإن قائمة الدول الـ 10 الأقوى في...