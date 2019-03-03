مصراوي - كتب - أحمد علي:
كشف محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه باستجواب للحكومة، مدعوما بـ٥٥ مستندًا، حول ما وصفه بـ"الفساد المالي والإداري" داخل وزارة النقل والذي كان سببًا في استمرار حوادث القطارات.
كما تقدم محمد عطا سليم، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول وقائع فساد، وإهدارا للمال العام بوزارة النقل وصفها بأنها تتعلق بالأمن القومى المصرى، حسب قوله.
وقال النائب في مذكرته العاجلة، إن وزارة النقل تتعمد إهدار المال العام، حيث...
كانت هذه تفاصيل خبر استجواب جديد للحكومة بسبب حادث محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.