استجواب جديد للحكومة بسبب حادث محطة مصر

مصراوي - كتب - أحمد علي:

كشف محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه باستجواب للحكومة، مدعوما بـ٥٥ مستندًا، حول ما وصفه بـ"الفساد المالي والإداري" داخل وزارة النقل والذي كان سببًا في استمرار حوادث القطارات.

كما تقدم محمد عطا سليم، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول وقائع فساد، وإهدارا للمال العام بوزارة النقل وصفها بأنها تتعلق بالأمن القومى المصرى، حسب قوله.​

وقال النائب في مذكرته العاجلة، إن وزارة النقل تتعمد إهدار المال العام، حيث...