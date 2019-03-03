الراعي: الحكومة تحمل الخزينة اثقالا مالية باهظة من دون موازنة وعرض مالي شامل

اشار البطريرك الماروني بشارة الراعي الى ان "شعبنا يحرم من ابسط سبل العيش الكريم بما فيها المأكل والغذاء السليم والصحة والعمل والسكن والتليم والتربية وتحسين القدرات، ونحن نطالب السلطة السياسية الكف عن افقار الشعب وزجه في حالة العوز والحرمان والقهر"، وسأل "كيف تستطيع الحكومة الجديدة القيام بالاصلاحات من اجل النهوض فيما هي تحمل الخزينة اثقالا مالية جديدة باهظة من دون موازنة وعرض مالي شامل للدين العام ومن دون اقفال مصروف العام المنصرم او ضبط الفساد واعادة المال المنهوب".

ولفت الراعي خلال قداس لمناسبة اختتام المجمع الابرشي لابرشية البترون المارونية في كاتدرائية مار اسطفان، الى انه عندما نسمع الشباب المسيحي يتكلم عن الزواج المدني والديني ندرك مدى الجهل والحاجة الى التوجيه اللاهوتي.