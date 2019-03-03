قبيسي: على الحكومة والدولة بأسرها ان تواجه العدو الداخلي المتمثل بالفساد

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي أن "المطلوب منا على مستوى الدولة اللبنانية وبعد تشكيل الحكومة ان نسعى للاستعداد لكل اعتداء او مواجهة مع إسرائيل لانها تهدد امننا واستقرارنا فبوحدتنا الوطنية الداخلية نسعى بكل جهد مع اخوة وحلفاء لنا لكي يبقى لبنان موحداً بوجه كل التحديات لنبقى منتصرين مهما خطط الصهاينة لضرب هذا البلد".

وخلال احتفال تأبيني للشاب حسين قبيسي في بلدة زبدين، لفت إلى "أننا نسعى لينتقل لبنان من واقع الانتكاسة الاقتصادية الى واقع افضل لمصلحة المواطن"، شيراً إلى أنه "على الحكومة والدولة بأسرها ان تواجه العدو الداخلي المتمثل بالفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة، الفساد المتسلل الى كل الادارات ممعناً فتكاً بجسد هذه الدولة مخرباً فيها لمصلحة البعض ممن يريدون ملأ جيوبهم بأموال الشعب اللبناني".

وشدد قبيسي على أنه "على الحكومة ان تواجههم بعزيمة واصرار وان لا تكون المسألة شخصية بين هذا وذاك بل على الدولة ان تتخذ قراراً بأن لدينا عدو داخلي في كل ادارة وفي كل مؤسسة تسرق من خلالها اموال الناس ضاربين بعرض الحائط كل اساليب المواجهة للفساد المستشري في بلدنا فهو منتشر في كل مكان في لكهرباء والاتصالات والبواخر والحسابات العامة والدين العام فعلى الحكومةان تأخذ القرار الصائب كما اخذت المقاومة قراراً بمواجهة ومقارعة العدو الصهيوني والذي انتصرنا عليه والان علينا مواجهة عدونا الداخلي الخطر فهو يهدد الاقتصاد وميزانية الدولة لمصلحة بعض الطامعين بالمال ممن يريدون الكسب وترك الوطن ضحية لجشعهم وطمعهم بأموال الناس".

ورأى أن "هذا اهم قرار على الحكومة ان تتخذه هذه الحكومة التي نعول عليها ان تواجه هذا الفساد لكي ينعم لبنان بواقع اقتصادي سليم ويخرج المواطن من هذه الضائقة التي يعيشها على كافة المستويات فالمسؤولية تقع على كل سياسي في هذا البلد بسعيهم لنقل لبنان من واقع متردي وبتصنيفات دولية تسيئ للوطن على المستوى الاقتصادي للننتقل به الى وطن سليم معافى فهناك امكانية كبيرة لمواجهة الفساد بعد اتخاذ رئيس مجلس النواب نبيه بري قراراً بأن يكون المجلس النيابي هو مركز للرقابة والمحاسبة على مستوى كل الشرائح والكتل لكي نحارب الفساد بشكل جماعي من كل القوى"، مشدداً على أن "من يتخلى على الرأي العام ان يحاسبه ويحكم عليه لان المجلس النيابي هو ام المؤسسات التي تحمي الجميع و كل مؤوسسات الرقابة في الدولة التي تقدر ان تواجه الفساد فمن انتصر على الصهاينة قادر ان ينتصر على الفساد ويقدر ان يحمي الوطن ليكون بخير بوجه كل طامع وفاسد وقاصد للغنى السريع بسرقة اموال الشعب ووضعه في جيوبهم".