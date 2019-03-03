تعيين بري أمينا للسر للدورة الـ 29 للبرلمان العربي

قرر الإتحاد البرلماني العربي تعيين رئيس مجلس النواب نبيه بري أمينا للسر للدورة الـ 29 للبرلمان العربي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان. كما قرر الإتحاد تعيين رئيسة البرلمان الاماراتي أمل القبيسي نائباً لرئيس المؤتمر. ويعقد المؤتمر في الأردن تحت عنوان "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين".

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