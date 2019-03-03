النشرة: خمسة سجناء بقضايا مخدرات وسرقة فروا من نظارة مخفر صفاريه بجزين

ذكرت مصادر امنية في منطقة جزين لـ"النشرة" ان خمسة سجناء بقضايا مخدرات وسرقة فروا من نظارة مخفر صفاريه الى الأودية والأحراج المجاورة، قبل ان يتمكن الجيش اللبناني من توقيف ثلاثة منهم فيما اوقفت مفرزة استقصاء الجنوب الرابع ويستمر البحث عن السجين الفار الأخير.

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