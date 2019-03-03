حملة للتيار الوطني الحر لتوزيع مساعدات في عكار برعاية باسيل

قامت اللجنة المركزية للقضايا الإنسانية والاجتماعية في "التيار الوطني الحر" التي ترأسها الاعلامية داليا داغر، بتوزيع المساعدات العينية من مواد غذائية، وتدفئة وثياب، لـ 60 عائلة في عكار، وتحديدا في بلدات جبرايل وبزبينا وبينو وتكريت ورحبة الواقعة في اتحاد بلديات الجومة، بمرافقة امينة سر هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر شانتال عبد النور، ومسؤولة المرأة ميرنا رستم، ومسؤول الخدمات خليل رستم، وبرعاية رئيس التيار الوزير جبران باسيل.

واكدت داغر أن الهدف من هذا النشاط هو زيارة المنطقة وابنائها، والاطلاع على حاجاتهم ومحاولة تلبيتها قدر المستطاع، مشددة على اهمية العطاء والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، لافتة إلى ان البركة تكمن في المنزل المتضامن الذي يحتضن مريض من بين افراده بصبر وايمان كبيرين.

وفي تكريت، شكر منسق هيئة تكريت في التيار طلال رستم اللجنة على لفتتها تجاه اهالي المنطقة التي تفتخر بانتمائها للرئيس العماد ميشال عون وللتيار الوطني الحر.