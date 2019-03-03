أمطار محلية غدا مع ارتفاع بالحرارة وضباب على المرتفعات

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية الى سيطرة منخفض جوي على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلّب وماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وامطار متفرّقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 م وما فوق خاصّةً مساءً وخلال اللّيل.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار محلية يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار .

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرّقة بدءّا من فترة الظهر مترافقة ببرق ورعد أحياناً.