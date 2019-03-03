علي ابراهيم: تقرير الوزير علي حسن خليل عن حسابات المالية لم يصلنا بعد

اشار المدعي العام المالي علي ابراهيم الى ان الجو ايجابي على الرغم من الشد السياسي. لافتا في حديث اذاعي، الى ان التحقيق في بداياته في الاخبار المقدم من عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب فضل لله حول الحسابات المالية للدولة، ونأمل الوصول في كل الملفات الى نهاية جيدة.

واكد القاضي ابراهيم ان تقرير وزير المالية علي حسن خليل عن الحسابات المالية لم يصلنا بعد.