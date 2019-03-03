جبق: هناك ضغط على كل المستشفيات في مختلف المناطق بسبب النازحين

اشار وزير الصحة جميل جبق بعد جولته على مستشفى مرجعيون الحكومي، الى ان هناك ضغط على كل المستشفيات في مختلف المناطق بسبب النازحين السوريين ونحاول حل هذه المشكلة.

واعتبر "ان مستشفى مرجعيون الحكومي يمثل نموذجا للعيش الواحد والمشترك وهو النسيج الطائفي المذهبي النموذجي في البلد والعيش الدائم". اضاف. على الرغم من صغر حجم المستشفى الا انه فيه كفاءات طبيه عاليه وامكانيات ممتازه، ورغم ذلك اعتقد انه لا يكفي لما يقدمه هذا المستشفى من خدمات في منطقه مرجعيون".

واكد جبق "ان وزاره الصحه العامه ستتبنى تجهيز المستشفى الجديد الذي تم البدء بانشاءه في العام 2016 وتجهيزه لوجستيا".

بدوره، اشار النائب علي فياض بعد الجولة الى ان أملنا كبير والتحدي الذي يقوده الوزير جبق يفتح صفحة براقة في تلبية خدمات الناس، وعلينا التعاون ومنطقة مرجعيون ستشكل النموذج لذلك.

من جهته مدير المستشفى الدكتور مؤنس كلاكش وضع الوزير جبق بالجو العام للمستشفى وما يقوم به من خدمات طبيه لكافه المواطنين في المنطقه مثمنا الدور الكبير لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورعايته مستشفى مرجعيون الحكومي وكذلك المتابعه والاهتمام الكبير من قبل الوزير علي حسن خليل". واكد كلاكش للوزير جبق "اهميه وضروره استكمال بناء المستشفى الجديد الذي هو حاجه ماسه وملحه لاهلنا في المنطقه".