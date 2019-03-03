رئيس مجلس النواب الأردني: لتحرك فاعل تجاه التوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة سوريا

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن "الأردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لن يتخلى عن دوره ويقف ضد أي محاولات لطمس هوية المدينة والتي تمثل انتهاكات مستمرة".
وخلال كلمته في المؤتمر التاسع والعشرين للإتحاد البرلماني العربي تحت عنوان "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين"، لفت الطراونة إلى أن "وضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني هو أهم عامل من عوامل الحرب ضد الإرهاب"، مشدداً على أن "القدس عاصمة أبدية لفلسطين".
وأوضح أنه "لا بد من تحرك فاعل تجاه التوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة سوريا لتستعيد دورها ركنا أساسيا"، مشيراً إلى أنه "يجب الحفاظ على الإنجازات التي تم القيام بها من انتصارات ضد داعش".
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