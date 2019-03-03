أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن "القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس خارج سياق الشرعية الدولية"، مشيراً إلى أن "القدس كاملة عاصمة لفلسطين". وخلال كلمته في المؤتمر التاسع والعشرين للإتحاد البرلماني العربي تحت عنوان "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين"، لفت عبد العال إلى أن "مصر خاضت حروبا من أجل فلسطين"، مشدداً على أنه "يجب أن نكون جميعا يدا واحدة من أجل فلسطين وتكون القدس عاصمة لها".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب المصري: يجب أن نكون جميعا يدا واحدة من أجل فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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