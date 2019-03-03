الخارجية الإيرانية: مواكبة الحظر الأميركي انتهاك لروح التضامن الاسلامي

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني، أن بعض الدول الإسلامية تسعى لمصادرة قرار منظمة التعاون الإسلامي، معتبرًا أن مواكبة تلك الدول لأميركا في الحظر ضد إيران عمل شرير ولاأخلاقي ومناقض لروح التضامن بين المسلمين.

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