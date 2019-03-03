سقوط عدد الضحايا جراء السيول والثلوج في إيران

قتل 5 أشخاص وجرح 20 آخرين جراء السيول وتساقط الثلوج في المحافظات الإيرانية.

وأكّد رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ في ايران، في تصريح أدلى به لوكالة "فارس" حول تفاصيل تساقط الثلوج والسيول في البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية، أن 25 محافظة في إيران تعرضت للسيول والثلوج هي يزد، همدان، هرمزكان، مازندران، لرستان، كلستان، کهكیلویه وبویراحمد، کرمانشاه، کرمان، کردستان، قزوین، فارس، سیستان و بلوجستان، جهارمحال و بختیاري، خراسان‌ الجنوبیة، خوزستان، زنجان، ایلام،‌ البرز،‌ اصفهان، اردبیل، آذربایجان الشرقیة والغربیة.

وأشار إلى أن أكثر من 19700 شخص في 220 مدينة وقرية ومنطقة جبلية قد شملتهم عمليات الإغاثة كما تم إسكان 1380 شخصًا في أماكن الطوارئ، كاشفًا عن أنه تم توزيع المساعدات الانسانية والاغطية والخيام بين المتضررين.

من جهة أخرى، أعلن مساعد محافظ سيستان وبلوجستان (جنوب شرق إيران) لشؤون الأمن والشرطة محمد هادي مرعشي بأن 3 من جنود حرس الحدود في مدينة ميرجاوة الحدودية مع باكستان قد لقوا مصرعهم إثر السيول التي اجتاحت المنطقة.

وأكّد أن ما حدث هو اثر الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الجمعة والتي حاصرت برج المخفر الحدودي 93 في ميرجاوة، حيث أراد أحد الجنود في المخفر العبور من المياه الا ان السيول جرفته وحينما رآه زميله الجندي في هذه الحال هرع لمساعته، إلا أن السيول جرفته هو أيضًا ومن ثم سارع ثالث برتبة عريف لانقاذ الجنديين إلا أنه مات أيضًا بعد أن جرفته السيول.

وأفادت المعلومات بأنه تم العثور على جثث جنود حرس الحدود الثلاثة وجرى انتشالهم من السيول التي جرفتهم.