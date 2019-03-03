شمخاني: زيارات نتانياهو لبعض العواصم ستبقى بلا فائدة

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن "حضور إيران في سوريا مستمر بالتنسيق مع الحكومة السورية"، مشيراً إلى أن "حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزياراته المتعددة لبعض العواصم ستبقى بلا فائدة".
ولفت إلى أن "كل جهود تأمين أمن إسرائيل فشلت وتل أبيب اليوم تواجه تهديدات حقيقية خارج وداخل حدودها"، موضحاً أن "تطوير برنامجنا الصاروخي مستمر على كافة المستويات وهذا غير خاضع للمساومة مع أحد".
ورأى شمخاني أن "4 سنوات من القصف والتدمير والجرائم في اليمن انتهت بفشل سعودي أميركي ذريع".
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