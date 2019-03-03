تحمل سائحين من 4 قارات.. 22 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:
حلقت في سماء مدينة الأقصر، اليوم الأحد، 22 رحلة بالون طائر تُقل على متنها نحو 485 سائحًا من دول أوروبية والصين والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى، وذلك للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية والطبيعية.
وتشهد رحلات البالون الطائر بالأقصر رواجًا وإقبالا كبيرًا من السائحين الأجانب طوال الفترة الماضية حتى أصبحت من أشهر ما تقدمه الأقصر لضيوفها من مختلف دول العالم.
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