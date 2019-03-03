مصر للطيران تشارك في بورصة برلين.. وتعلن تشغيل طائرة "الدريملاينر" لفرانكفورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تشارك شركة مصر للطيران في فاعليات معرض وبورصة برلين للسياحة ٢٠١٩، الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين من ٦ وحتى ١٠ مارس الجاري، من خلال الجناح المصري الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.

يشهد معرض بورصة برلين الدولي هذا العام مشاركة عدد كبير من كبريات شركات الطيران والسياحة ومقدمي الخدمات وصناع القرار والخبراء في أكثر من 187 دولة حول العالم، ويقدم المعرض معلومات وتفاصيل جديدة عن المنتجات والخدمات التي يوفرها كلا من قطاعى السياحة والطيران.

قال الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن مشاركة الشركة هذا العام تأتي مواكبة لانضمام أحدث الطرازات لأسطول الشركة، والتي تبدأ بوصول أول طائرة من إجمالي ٦ طائرات من طراز البوينج B787-9 والمعروفة باسم "دريملاينر" أي "طائرة الأحلام"، والمقرر استلامها نهاية شهر مارس الجاري، ومن المقرر أن يتم تشغيل خط فرانكفورت بهذا الطراز الجديد اعتبارا من شهر مايو القادم .

وأضاف في تصريحات الأحد: يمثل الشركة هذا العام في فاعليات المعرض والجلسات النقاشية، عمرو عباس مستشار رئيس القطاع الشئون التجارية بشركة الخطوط الجوية وماجد ميشيل مدير إقليم ألمانيا.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير ١٨ رحلة أسبوعياً إلى ألمانيا بواقع ٧ رحلات أسبوعية إلى ميونخ و7 رحلات أسبوعية إلى فرانكفورت، و٤ رحلات أسبوعيا إلى برلين والتي ستزيد إلى ٥ رحلات بحلول شهر يونيو المقبل، هذا بخلاف رحلات المشاركة بالرمز مع لوفتهانزا الألمانية.​