وفاة شخص أثناء تنقيبه عن الآثار مع آخرين في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة، من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخر توفي أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة الخليفة.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بالقاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها "عمرو . إ . ع" 37 سنة - نجار - ومقيم بدائرة القسم "متوفي"، وبه آثار خدوش وسحجات.

وانتقلت مباحث القسم وبالفحص تبين أنه حال قيام المتوفي وكل من : "عائشة . م . ح" 55 سنة - موظفة - ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، و"إسلام . م . ا" 21 سنة - طالب - ومقيم بذات العنوان ( نجل الأولى )، و"رجب . س . ر" 26 سنة - عامل - ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، و"محمد . خ . ف" 22 سنة - عامل - ومقيم بدائرة القسم، بالتنقيب عن الأثار داخل العقار ملك الأولى كائن بدائرة القسم، وأثناء أعمال الحفر سقط المتوفى داخل الحفرة نتج عنه حدوث إصابته التي أدت لوفاته، وعقب ذلك قاموا بسحب المتوفى من داخل الحفرة باستخدام حبل ونقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفي.

بالانتقال للعقار محل الواقعة عثر بداخله على حفرة ( قطرها 2×3 متر بعمق 2,5 متر )، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التنقيب.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن هروب المتهمين تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.