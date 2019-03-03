ضبط المتهمين بقتل عامل في البساتين بسبب خلافات الجيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمني بالقاهرة، من ضبط المتهمان في واقعة مقتل عامل خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.
ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين بالقاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها "أحمد.خ"، 24 سنة، عامل، ومقيم بدائرة القسم وتوفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر.
انتقلت على الفور قوة من مباحث القسم لمكان الواقعة، وبينت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وكلٍ من "محمد.ع"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، "يوسف.ع"، 18 سنة، عاطل، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات الجيرة؛ فتطور الأمر إلى مشاجرة قام خلالها المتهمان بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر" كان بحوزة الثاني محدثين إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزة المتهم الثاني السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.
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