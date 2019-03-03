نقلت قناة "الآن" أنه قرب الحدود السورية وبموازاة المعركة الأخيرة المرتقبة ضد داعش، تكثف القوات العراقية إنتشارها مع إشتداد المعارك وتضييق الخناق على داعش في الجانب السوري، حيث تخشى تسلل قادة من داعش بين المدنيين العائدين أو الفارين من آخر معاقلهم في منطقة الباغوز التابعة لدير الزور شرقي سوريا.
العراقيون الذين يقطنون القرى القريبة من الحدود السورية لا ينفون نجاح عدد من مسلحي داعش بالفرار إلى داخل الأراضي العراقية عبر الحدود، كما لا يخفون خشيتهم من أن يحاول مسلحو داعش التعرض لهم، خصوصا وأن الصحراء القريبة منهم أصبحت ملاذا بسبب كبر مساحتها الشاسعة والممتدة إلى مسافات طويلة.
هذه الطرق التي تربط بعض القرى بالحدود العراقية السورية في محافظة الأنبار يعرفها مسلحو داعش جيدا وهم يجيدون التنقل خلالها لكنها باتت تحت مراقبة مستمرة من قبل القوات الأمنية والعسكرية العراقية التي وزعت نقاط تفتيش وحواجز تستهدف من خلالها إلقاءَ القبض على المتسللين.
وأضاف التقرير أن القوات العراقية تحاول التواصل والتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في الجانب الآخر من الحدود سعيا منها لتأمين هذه المناطق وصد مسلحي داعش الفارين من آخر معاقلهم في سوريا ومنعهم من الدخول إلى الأراضي العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر على الحدود السوريّة العراقيّة إستنفار لمنع تسلّل أفراد داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.