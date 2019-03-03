أفغانستان تقدم مليون دولار للاجئين الفلسطينيين

أفادت وزارة الخارجية الأفغانية أن أفغانستان قدمت مليون دولار أمريكي لفلسطين للمساهمة في تعليم الأطفال الفلسطينيين اللاجئين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومن جهة أخرى ..التقى وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كراهينبول ، على
ورحب مبعوث الأمم المتحدة بدعم أفغانستان للفلسطينيين .. قائلا : "إن المبلغ الذي أسهمت به كابول يساعد الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في تعليمهم".
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