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مقتل 32 مسلحًا من النصرة بسوريا و18 جنديًا في هجوم بريف حماة

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أعلن مصدر عسكري في الجيش السوري مقتل 32 مسلحا من "جبهة النصرة" الإرهابي و18 جنديا في صفوفه، نتيجة هجوم للنصرة على نقاط عسكرية للجيش بريف حماة الشمالي بسوريا، وفقًا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وقال المصدر العسكري "بدأت جبهة النصرة الهجوم على نقاط الجيش السوري، وأسفر الهجوم عن مقتل 32 عنصرا من الفصائل

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المسلحة و 18 للجيش السوري".


وأشار المصدر إلى أن سلاح الجو السوري، استهدف أرتال وتجمعات الفصائل المسلحة في اللطامنة والزكاة، موضحا أن الهجوم توقف بعد قطع خطوط الإمداد، وقوات الجيش تمكنت من قتل انتحاريي النصرة على مسافة بعيدة عن نقاطه.

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