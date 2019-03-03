اليمن: انشقاق قبليين عن الحوثيين وانضمامهم لقبائل حجور

أفادت مصادر أمنية يمنية اليوم الأحد بأن أعدادا كبيرة من رجال القبائل انضمت إلى قبائل حجور؛ للمساعدة في قتال مليشيات الحوثيين، مضيفة أن المئات من أبناء القبائل الذين كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيات انشقوا لينضموا إلى قبائل حجور؛ تزامنا مع استعداد الجيش الوطني لشن عملية عسكرية وشيكة لفك الحصار عن مدينة " كشر" بمحافظة حجة شمالي البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
وأشارت المصادر إلى أنه قتل القيادي الحوثي العقيد نبيل عبد الله صالح القعود مع عشرات الانقلابيين في مواجهات مع مقاتلي قبائل حجور جنوب مديرية كشر، مؤكدة أن القعود كان من القيادات المقربة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.
وكشفت المصادر عن وصول تعزيزات جديدة من قوات الجيش إلى الساحل الغربي في محافظة
وأكد محافظ حجة اللواء عبد الكريم السنيني وصول التعزيزات العسكرية، مشيرا إلى أن تحرك قوات الشرعية لفك الحصار - التي تقع عند ملتقي محافظات حجة وعمران وصعده -من قبل الحوثيين بات قريبا.
في سياق متصل بتطورات الأوضاع ، اندلعت الاشتباكات مجددا بين القوات الحكومية اليمنية وبين عناصر من الميليشيات الحوثية بمحافظة الحديدة شمال غربي البلاد.
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