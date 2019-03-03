وزير الخارجية التونسي يبحث مع مسئول أممي سبل تسوية الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، استعدادات الاجتماع المقبل لوزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، الذي تستضيفه القاهرة يوم الثلاثاء المقبل؛ وذلك في إطار المساعي لإيجاد حل توافقي شامل للأزمة الليبية يحافظ على وحدة وسلامة البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم الأحد-

أن اللقاء تناول آخر تطورات الأزمة الليبية، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سلمية لهذه الأزمة، في ظل مساعيه الأخيرة للتوفيق بين الأطراف الليبية، والهادفة إلى تنظيم مؤتمر وطني جامع خلال الأسابيع المقبلة؛ في إطار الإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية قبل نهاية العام الجاري تمكن الشعب الليبي من انتخابممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.



يشار إلى أن آخر اجتماع ثلاثي للدول المجاورة لليبيا- جمع وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس- عُقد في الجزائر في مايو 2018، وتم خلاله التأكيد على رفض أشكال التدخل الخارجي كافة في ليبيا، وأهمية مساهمة الليبيين في المشاورات الإقليمية والدولية كافة المؤدية إلى تنفيذ مسار التسوية، ووضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، إضافة إلى مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لمواجهة التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار.