تعزيزات للجيش اليمني تصل للمنطقة العسكرية 5 لفك حصار قبائل حجور بحجة

وصلت تعزيزات للجيش الوطني اليمني من مناطق عسكرية مختلفة إلى المنطقة العسكرية الخامسة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي لفك الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على قبائل حجور في محافظة "حجة" شمالي اليمن، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقلت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، عن محافظ حجة اللواء

عبدالكريم السنيني قوله، إن التعزيزات العسكرية المرسلة من المناطق العسكرية وصلت لمساندة المنطقة العسكرية الخامسة في فك الحصار عن قبائل حجور، موضحا أن تحرك قوات الشرعية لفك الحصار من قبل ميليشيات الحوثي بات قريبا.



وأشار السنيني إلى أن هناك حربا مدمرة وهجوما بربريا يقوم به الحوثيون على أبناء حجور مستخدمين مختلف الأسلحة.



يذكر أن توجيهات رئاسية يمنية صدرت بتحريك 6 كتائب من الجيش الوطني لمساندة قبائل حجور.



وقتل أكثر من 30 عنصرا حوثيا في غارات شنتها مقاتلات التحالف في مديرية كشر بمحافظة حجة، استهدفت عربة محملة بالذخائر تابعة للميليشيات أثناء تجمع عناصرهم حولها لاستلام الذخائر في منطقة المندلة بمديرية كشر.