مسئول أمني أمريكي: 20 ألف طفل معرضون للموت في فنزويلا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن حوالي 20 ألف طفل معرضون للموت في فنزويلا، بسبب الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا وعدم دخول المساعدات الإنسانية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كتب بولتون على حسابه الشخصي على تويتر، اليوم الأحد: "أصبح حوالي عشرين ألف طفل يواجهون
وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23
ويرفض مادورو قبول المساعدات الدولية التي يصفها بـ"الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة، مطالبا بدلا من ذلك بوضع حد للحصار والعقوبات المفروضة على بلاده.
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