كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: إعلان استمرار حالة التأهب الأمني على طول خط المراقبة بإقليم كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الباكستاني، أن القوات المسلحة لا تزال فى حالة تأهب أمنى ويقظة على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، مؤكدا عدم سقوط أى ضحايا من الجانب الباكستانى خلال الساعات الربع و العشرين الماضية .

ونقلت قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستانى قولها - فى بيان اليوم الأحد، حول تطورات الوضع على طول خط المراقبة - إنه عقب حدوث تبادل لإطلاق النار بشكل كثيف بين الجانبين خلال يومى الأول والثانى من مارس الجاري، هناك هدوء نسبى على طول خط المراقبة مع وقوع إطلاق نار على فترات متقطعة الليلة الماضية فى قطاعات "نيزا بير وجاندروت وباغ سر".

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ويأتى التبادل الأخير لإطلاق النار بين الجارتين النوويتين عقب إطلاق السلطات الباكستانية سراح طيار هندى أسقطت طائرته فى الشطر الباكستانى من كشمير يوم الجمعة الماضية، فى بادرة سلام لتهدئة التوترات بين البلدين.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحارى وقع بإقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الماضى وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان.. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام أباد التى نفت أى دور لها فى الهجوم.