كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير تونس بالكويت: لن ننفرد بدعوة سوريا للمشاركة فى القمة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سفير تونس لدى الكويت أحمد بن الصغير إن بلاده لن تنفرد بدعوة سوريا للمشاركة فى الدورة الثلاثين للقمة العربية، والتى ستعقد فى تونس نهاية مارس الجارى، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يعود إلى قادة الدول العربية، باعتبار أن تجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية جاء بناء على قرار عربى فى 2011.

وأوضح أحمد بن الصغير- فى حوار مع صحيفة (السياسة) الكويتية اليوم الأحد- أن اجتماعات القمة العربية ستكون على مستوى القادة فى 31 مارس الجاري، على أن يسبق ذلك لقاءات مجلس وزراء الخارجية فى 29 من الشهر نفسه، وقبل ذلك بيوم واحد، يجتمع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزاري، فى حين يعقد اجتماع لكبار المسؤولين والمندوبين الدائمين فى يومى 26 و27 مارس الجاري.

وأضاف أنه فيما يتعلق بجدول أعمال القمة فإنه سيتحدد فى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذى يعقد فى مقر جامعة الدول العربية فى 6 مارس الجاري، لافتا إلى أن جدول الأعمال يتضمن القضايا العربية الراهنة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الأوضاع فى ليبيا واليمن وسوريا، فضلا عن موضوعات تتعلق بالتضامن العربى والقضايا الاقتصادية والاجتماعية.

Advertisements

وأشار السفير التونسى لدى الكويت إلى أنه سيتم كذلك عقد العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة، بالتوازى مع انعقاد القمة العربية؛ وذلك بمشاركة جميع الدول العربية، وبحضور الآلاف من المدعوين.

وفيما يتعلق بالاستعدادات التونسية للقمة، قال أحمد بن الصغير إن استعدادات بلاده بدأت منذ قمة الظهران العام الماضي، انطلاقا مع مسؤولياتها العربية، احتضان الدورة الـ 30 بعد اعتذار البحرين لاستضافتها؛ حيث تم إنشاء لجنة تختص بالترتيب اللوجيستى، وأخرى خاصة بمضامين القمة، بجانب التشاور والتنسيق مع الدول العربية، خاصة السعودية الرئيس الحالى للقمة، فضلا عن أمانة جامعة الدول العربية.

وشدد على حرص تونس على أن تكون القمة العربية المقبلة للتوافق بين الدول العربية، خاصة فى ظل المستجدات التى تشهدها المنطقة، والوقوف صفا واحدا فى مواجهة التحديات، وأن تستمع إلى تطلعات الشعوب العربية إلى مزيد من التضامن والتكافل.