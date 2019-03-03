كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء مناورات عسكرية جديدة بين أمريكا وكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الأحد، بدء مناورات عسكرية مشتركة جديدة غداً الاثنين، لتحل محل التدريبات السنوية الاعتيادية على نطاق واسع، والتى تم الغاؤها بعد انتهاء القمة الفاشلة بين واشنطن وبيونج يانج.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، يطلق على التدريبات الجديدة "دونج ماينج" أو "التحالف" باللغة الكورية، وهي "تعديل للتدريبات الربيعية السابقة" " النسر" و "الحل الرئيسي" وستركز على الجوانب التكتيكية والتشغيلية والاستراتيجية للعمليات، حسبما أعلن بيان مشترك لجيوش واشنطن وسيئول.