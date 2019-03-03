كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش يعلق على الحضور "الهامشي" لقطر في المحافل الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن سبب الحضور "الهامشي" لقطر في المحافل الدولية، جاء نتيجة عزلتها عن محيطها.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، "من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبو ظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري وكاد يكون الحضور كالغياب".

Advertisements

واعتبر قرقاش أن تقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقي لأن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه.

وعبر قرقاش عن أسفه لهذا لحال، موضحا، أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر بل لنرجسية لا منطق لها، واعتبرها خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، داعيا الجيل الحالي للخلاص من هذا الإرث المأزوم.