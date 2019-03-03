كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تقرر حظر العقاب الجسدى للقاصرين بعد وفاة طفلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت حكومة اليابان مراجعة تشريعها لحظر العقاب البدني للأطفال من قبل والديهم أو الأوصياء القانونيين، بعد حادثين تسببا في وفاة الأطفال، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وقالت مصادر حكومية لوكالة كيودو المحلية، إنّ حكومة شينزو آبي تعتزم مراجعة اللوائح الحالية التي تحظر إساءة معاملة الأطفال رغم أنها لا تنص بوضوح على نوع الحالات التي يمكن اعتبارها عقابًا جسديًا.